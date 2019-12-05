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سبانو: “لم أفهم عدم انضمام بونجاح وبلايلي للأندية الأوروبية”

الرياضة
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سبانو: “لم أفهم عدم انضمام بونجاح وبلايلي للأندية الأوروبية”
بقلم أمير بهلول

تعجب “ماكسيم سبانو رحو” لاعب المنتخب الوطني لعدم انضمام بونجاح وبلايلي للأندية الأوروبية واللعب في دوري أوروبي كبير.

وقال “سبانو” في حصة “C’est vous l’expert”: “لا أعرف كل اللاعبين وطريقة لعبهم بطبيعة الحال”.

وأضاف: “لكن بونجاح وبلايلي يمتلكان إمكانيات كبيرة ولم أفهم عدم انضمامهم لأحد الأندية الأوروبية”.

وتابع: “أعلم أن اللاعبين الجزائريين يمكنهم اللعب في أعلى مستوى الكرة الأوروبية”.

في حين ختم كلامه قائلا: “محرز يستحق المكانة التي تحصل عليها في ترتيب “الكرة الذهبية”، هو قوي جدا ويمكنه أن يكون في التوب 5 أو أكثر في السنوات المقبلة”.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=736657

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