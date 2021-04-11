سبانو يجدد تعلقه بالجزائر ووفائه للمنتخب الوطني

أكد الدولي الجزائري، ماكسيم سبانو رحو، لاعب فالنسيان الفرنسي، أكد من جديد تعلقه بالجزائر، ووفائه للمنتخب الوطني.

ونشر سبانو رحو، تغريدة، عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، ردا على أحد متابعيه، أين قال: “لطالما كانت لدي الرغبة والقلب لتمثيل الجزائر وهذا ليس حديثاً”.

وأضاف الدولي الجزائري: “لدي كرامة وفخر جزائري، لدي قلب ودم جزائري، سواء أحببتم ذلك أم لا”.

وتابع ماكسيم سبانو رحو: “الجزائر جزء مني، وستبقى في قلبي إلى الأبد”.