سبانو يجدد تعلقه بالجزائر ووفائه للمنتخب الوطني

ونشر سبانو رحو، تغريدة، عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، ردا على أحد متابعيه، أين قال: “لطالما كانت لدي الرغبة والقلب لتمثيل الجزائر وهذا ليس حديثاً”.

وأضاف الدولي الجزائري: “لدي كرامة وفخر جزائري، لدي قلب ودم جزائري، سواء أحببتم ذلك أم لا”.

وتابع ماكسيم سبانو رحو: “الجزائر جزء مني، وستبقى في قلبي إلى الأبد”.

J’ai toujours eu l’envie et le cœur de représenter l’Algérie et c’est pas récent. J’ai la dignité et la fierté d’un algérien. J’ai le cœur et le sang algérien que ça te plaise ou non l’Algérie fait partie de moi, et restera à jamais dans mon cœur. J’ai grandis avec. 😉

— Maxime Spano Rahou (@Maxime_Spano) April 11, 2021