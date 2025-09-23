سببا له عاهة مستديمة.. توقيف المعتدين على شاب بالعاصمة

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر من توقيف شخصين متورطين في قضية الاعتداء على شاب بالعاصمة بواسطة سلاح أبيض محظور، ما سبب له عاهة مستديمة على مستوى اليد.

وحسب بيان للمصالح ذاتها، انطلقت أطوار القضية بعد تلقي المصالح ذاتها بلاغات عبر الخط الأخضر 1548. مفادها الاعتداء على شاب من طرف شخصين على مستوى حي 8 ماي 1945 سوريكال.

مع رصد مقطع فيديو متداول يوثق هذه الحادثة من طرف المصالح المختصة.

وبعد التحريات المكثفة، تم تحديد هوية المشتبه فيهما مع توقيفهم.

كما تم تقديم المشتبه فيهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الدار البيضاء وفقا لملف إجراءات جزائية عن قضية محاولة القتل.