سبب جديد يجعل غوارديولا يواصل الإعتماد على محرز !!

الرياضة
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سبب جديد يجعل غوارديولا يواصل الإعتماد على محرز !! صورة مركبة
بقلم عبد النور حواز

يواجه مانشستر سيتي الإنجليزي يوم الإثنين المقبل فريق توتنهام في قمة الجولة ال10 من الدوري الإنجليزي الممتاز بملعب ويمبلي.

ويملك النجم الدولي الجزائري للسيتي رياض محرز فرصة كبيرة للمواصلة في التشكيلة الأساسية للمدرب الإسباني بيب غوارديولا.

وبعيدا عن تألقه اللافت في المباريات الثلاثة الأخيرة التي شارك خلالها طيلة ال90 دقيقة فإن هناك سبب آخر يجعل محرز يُحافظ على مكانته الأساسية.

وهو أنه يُعتبر الشبح الأسود للفريق اللندني في السنوات الأخيرة حيث سجل في مرماهم 3 أهداف في المواسم الماضية كانت كلها غاية في الروعة.


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