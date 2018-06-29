سبب جديد يدفع رونار لمُغادرة المنتخب المغربي !!

يبدو أن المدرب الفرنسي هيرفي رونار يقضي أيامه الأخيرة على رأس المنتخب المغربي بسبب مشاكل داخلية كثيرة حدثت خلال مونديال روسيا.

حيث أكد موقع “هسبورت” المغربي اليوم الجمعة أن التيار لا يمر بين قائد أسود الأطلس “مهدي بن عطية” ومُساعد رونار مصطفى حجي بسبب تصريحات الأخير.

وأشار ذات المصدر أن أيام حجي أصبحت معدودة مع المنتخب المغربي بعد إتهامه اللاعبين بالمُبالغة في إستعمال مواقع التواصل الإجتماعي خلال مونديال روسيا.

ولا يُشجع هذا الجو التقني الفرنسي رونار على مواصلة العمل في المغرب ويفتح أبواب قدومه للإشراف على المنتخب الوطني الجزائري.