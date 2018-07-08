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سبب جديد يُبعد غولام عن قلعة البلوز

الرياضة
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سبب جديد يُبعد غولام عن قلعة البلوز صورة مركبة
بقلم عبد النور حواز

كشفت وسائل الإعلام الإنجليزية أمسية اليوم الأحد أن المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي سيواصل مُغامرته مع فريق تشلسي لموسما أخر.

وأوضحت شبكة “البي بي سي” البريطانية أن إدارة البلوز جددت ثقتها في التقني الإيطالي لقيادة زملاء هازارد الموسم القادم.

وبذلك تأكد عدم إشراف التقني الإيطالي ماوريسيو ساري على فريق تشلسي وهو الذي كان سيأخذ معه فوزي غولام للدوري الإنجليزي الممتاز.

والمعروف عن كونتي إعتماده الكبير على الظهير الأيسر الدولي الإسباني ماركوس ألونسو الذي أُختير في التشكيلة المثالية للبريمرليغ الموسم الماضي.


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