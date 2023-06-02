سبب خلافهما سيصدمكم.. حسن شاكوش ينهي أزمته مع زوجته

أنهى مغني المهرجانات المصري حسن شاكوش، أزمته مع زوجته ريم طارق، والتي أحدثت ضجة كبيرة، ورفض الحديث عنها مرة أخرى.

وأكد شاكوش، لأحد المواقع الإعلامية، أن ما حدث مسائل شخصية، بينه وبين أهل بيته. وأنه لن يتحدث عن عرضه مرة أخرى.

وأضاف أنّ ما حدث له خلال الأسابيع الماضية، وخلافه مع زوجته ريم طارق وأسرتها سببه الحسد. الذي أكد وقوعه بعد حفل زفافه الكبير الذي كان حديث كثيرين.

ووجه شاكوش رسالة لجمهوره قائلاً: “لا أحد من الناس يعلم أي شيء عنا… فأتمنى ممن يتحدث ألا يظلمنا لأن من يظلم أحداً سيأتي اليوم الذي سيتعرض فيه للظلم، وربما يخسر أعز ما له… وأمام عينيه”.

وكانت قد اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأسابيع الماضية، بعد تداول أنباء عدة تفيد بوجود خلافات كبيرة بين شاكوش، وزوجته، بعد أقل من شهرين على زواجهما.

وحرّرت الزوجة ضده محضراً، اتهمته فيه بطردها من منزل الزوجية. والاستيلاء على المنقولات الزوجية وشبكتها وإيصال أمانة لصالحها بديل مؤخر الصداق.

وكشفت مصادر مقربة من الثنائي أنّ هذا الخلاف اشتعل بينهما بعدما علم مصادفة أنّها أخفت زواجها من رجل آخر في وقت سابق.

وأكدت الزوجة، أنها كانت تأمل في الصلح، وهذا هو سبب تأخّرها في تقديم البلاغ ضده، لكنّها فوجئت برسالة منه يؤكد فيها رغبته في إنهاء العلاقة الزوجية.

فذهبت على الفور لتحرير المحضر وطلبت إثبات الحالة، وتمت إحالة المحضر إلى النيابة التي تولت التحقيق.