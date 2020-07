سبب هام يمنع سحب الكمامة إلى الذقن في ظل جائحة كورونا

وأثناء ارتداء قناع الوجه، قد يميل الأشخاص لسحبه إلى الذقن لتناول الطعام أو الشراب أو التحدث.

وكشف الخبراء عن سبب مهم لضرورة، عدم سحب القناع إلى الذقن.

وأوردت خدمة الإسعاف البريطانية مع الرسم البياني الموضح لخطر سحب القناع إلى الذقن: “يساعد هذا الرسم على شرح أهمية عدم سحب القناع إلى ذقنك”.

ويكشف الرسم أنه بينما يكون قناع وجهك على الأنف والفم، فإن الرقبة مكشوفة، ما يعني أن أي قطرات تحتوي على الفيروس يمكن أن تهبط على الرقبة.

وإذا قمنا بسحب القناع إلى أسفل الذقن، سيصبح القناع ملوثا من الداخل، ما يعني أنه عندما نسحبه مرة أخرى فوق الأنفك والفم، ستكون عرضة لأي بكتيريا وجراثيم وفيروسات كانت على الرقبة.

وتنصح خدمة الإسعاف، أنه إذا كنت بحاجة إلى تحريك قناعك لتناول الطعام أو الشراب أو التحدث، فيجب إزالته تماما.

This graphic helps to explain the importance of not pulling your mask down to your chin.

Make sure you either have it on or off – never around your chin or neck. pic.twitter.com/HMZbzmQLPk

— East Midlands Ambulance Service NHS Trust (@EMASNHSTrust) July 20, 2020