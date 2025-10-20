سبعة كلاب ضالة تهاجم طفلًا بمنطقة بڨاڨة في خنشلة

شهدت صبيحة اليوم منطقة بڨاڨة التابعة لبلدية ودائرة الحامة بولاية خنشلة حادثة مأساوية. تمثلت في تعرّض طفل يبلغ من العمر عامين لهجوم من قبل مجموعة من الكلاب الضالة.

وحسب ما أكده مدير الصحة لولاية خنشلة “للنهار” ، فإن الطفل نقل على جناح السرعة إلى مستشفى أحمد بن بلة بعد أن تلقّت مصالح الاستعجالات بلاغًا عن الحالة. ليتبين إصابته بجروح متعددة على مستوى الرأس والظهر والرجلين، إثر مهاجمته من طرف نحو سبعة كلاب ضالة.

وقد تلقى الضحية الإسعافات الضرورية والتلقيح المضاد بداء الكلب. في وقت تبقى الحادثة محل انشغال كبير لدى سكان المنطقة. الذين طالبوا بتكثيف حملات القضاء على الكلاب الضالة للحد من مخاطرها المتزايدة.