سبعة ملاكمين يمثلون القفاز الجزائري في أولمبياد طوكيو 2021

سيكون القفاز الجزائري ممثلا في الطبعة المقبلة من الألعاب الأولمبية طوكيو 2021 بسعبة ملاكمين من مختلف الأوزان.

وكشفت اللجنة الأولمبية الجزائرية، اليوم الخميس، عبر موقعها الرسمي، عن مشاركة سبعة ملاكمين في هذه الألعاب.

وأوضحت ذات الهيئة، أن الجزائر ستكون ممثلة في هذه الألعاب بخمسة ملاكمين رجال، وملاكمتين من الإناث.

وضمت قائمة الملاكمين الجزائريين المشاركين في الألعاب الأولمبية طوكيو 2021 كل من:

محمد فليسي (48-52 كلغ)، يونس نموشي (69-75كغ)، حومري محمد (75-81كغ)، عبد الحفيظ بن شبلة (81-91كغ)، شعيب بولودينات(+91كغ)، رميساء بوعلام(48-51كغ)، ايمان خليف(57-61كغ).

يذكر أن الألعاب الأولمبية طوكيو 2021، من المقرر إجراؤها في الفترة ما بين 23 جويلية، إلى 8 أوت 2021.