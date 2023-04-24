سبعة منتخبات إفريقية تحل بالجزائر للمشاركة في “كان” أقل من 17 عاما

سجلت سبعة منتخبات إفريقية تواجدها بالجزائر، تحسبا للمشاركة في كأس امم إفريقيا لأقل من 17 عاما، المقرر انطلاقها شهر أفريل الجاري.

وحسب الصفحة الرسمية لـ”كان” اقل من 17 عاما، ترسم وصول سبعة منتخبات إفريقية من ضمن المشاركين، في انتظار اربعة منتخبات أخرى.

كما كشف ذات المصدر، هوية المنتخبات المتواجدة بالجزائر، ويتعلق الأمر بكل من بوركينا فاسو، الكونغو، نيجيريا، السنغال، زامبيا، الصومال، وجنوب إفريقيا.

وفي المقابل، يرتقب خلال الساعات القليلة المقبلة، وصول أربعة منتخبات أخرى وهي مالي، المغرب، الكاميرون، وحنوب السودان.

يذكر أن الجزائر تحتضن كأس امم إفريقيا لأقل من 17 عاما، في الفترة ما بين 29 أفريل الجاري، وإلى غاية 15 ماي الداخل.