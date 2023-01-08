سبعيني مهدد بالمؤبد لضلوعه في حرائق غابات زيامة بجيجل

التمست النيابة العامة لدى محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء اليوم الأحد تسليط عقوبة السجن المؤبد النافذ في حق المتهم المدعو “ب.ش”. عن جناية القيام بأفعال تخريبية تستهدف أمن الدولة خلق جو انعدام الأمن في أوساط السكان وجناية وضع النار عمدا. بحيث مثل المتهم لمواجهة التهم المنسوبة إليه لضلوعه في قضية حرائق الغابات التي طالت منطقة زيامة بجيجل صائفة العام المنصرم.

كما تم توقيف المتهم من طرف الفرقة الاقليمية للدرك الوطني إثر بلاغ من طرف عون الغابات. إثر عملية تدخل لاخماد النيرانفي مسلك ترابي بغابة بمنطقة “تابرت” بتاريخ 9 أوت 2022. في حدود الساعة الثامنة وواحد وعشرون دقيقة صباحا. وخلالها شاهد المتهم على متن سيارته برفقة زوجته اذ وبمجرد مبادرته بالسؤال عن سبب تواجده في الغابة. في ذلك الوقت سبقه بالإجابة بأنه ليس له علاقة بالحريق الذي التهم الغابة. وطال ما يقارب 1 هكتار منها نصف هكتار من أشجار البلوط والمساحة المتبقية طال الاملاك الخاصة.

كما صرح شاهد ثاني من أبناء المنطقة المدعو “ز.ر” الذي أكد في شهادته أنه سبق وأن شاهد المتهم الحالي خلال الحريق. الذي نشب بالمنطقة بمزرعة “تابرت” بتاريخ 24 جويلية 2022. إلى ذلك وفي إطار التحقيق كشف محضر المعاينة أن الحرائق. التي طابت غابة زيامة لا تبعد عن مزرعة تعود ملكيتها للمتهم سوى 15 كلم وهو ما يرجح أن الفاعل يكون المتهم في قضية الحال. في حين، أنكر المتهم الوقائع المنسوبة جملة وتفصيلا، مصرحا لهيئة المحكمة بأنه ليس له أي علاقة بالحريق. الذي طال غابة زيامة كما أن موقعها بعيد عن مزرعته بحوالي 400 متر. وليس كما جاء في تقرير الخبرة العلمية أمل عن سبب تواجده بالغابة تزامنا والحريق فأفاد المتهم للقاضي أنه معتاد الخروج بسيارته إلى ذلك المكان بسبب انقطاع المياه.