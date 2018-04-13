ألقت عناصر الشرطة القضائية لأمن دائرة تيشي التابعة لأمن ولاية بجاية، القبض على شخص في أواخر السبيعنات من عمره.

بمحاولة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصّد بسلاح ناري .

وحسب مصادر “النهار اونلاين”، القضية تعود حيثياتها عند قيام المشتبه فيه المدعو” ز. س” 78 سنة، المقيم بتيشي بالإعتداء على الضحية بواسطة سلاح ناري.

أين قام بإطلاق ثلاثة عيارات نارية صوب الضحية أصابته في أنحاء مختلفة من جسمه، ليفرّ هاربا نحو وجهة مجهولة.

وعلى إثره باشرت مصالح الأمن عملية البحث والتحرّي التي مكنت من إيقاف الفاعل في ظرف وجيز.

المشتبه فيه وخلال مجريات التحقيق اعترف بارتكابه لجريمة محاولة قتله الضحية بواسطة سلاح ناري كان يحوزه.

الذي أكد أنه اشتراه منذ أكثر من 40 سنة وبقي محتفظا به إلى يوم وقائع الجريمة، كاشفا في معرض تصريحاته أيضا.

أن أسباب الجريمة تتعلق بقضية شرف تعود وقائعها إلى سبعة سنوات مضت.

وأنجز ملف جزائي ضد المشتبه فيه لأجل محاولة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصّد، حيازة سلاح ناري.

وذخيرة من الصنف الرابع دون رخصة من السلطات المؤهلة قانونا، ليتم تقديمه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بجاية المختص إقليميا.

الذي بدوره أحال الملف أمام قاضي التحقيق بنفس المحكمة، أين أصدر في حقه أمر إيداع الحبس المؤقت.