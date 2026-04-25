سبع: “أهنئ طاقمي الجزائري على بلوغ نهائي الكأس”

نوّه المدرب المؤقت لنادي شباب بلوزداد، سليم سبع، بطاقمه المساعد المكون من المساعد الأول اسحاق علي موسى، الذي تمت ترقيته للفريق الأول مؤخرا ومدرب الحراس نسيم أوسرير.

وذلك، عقب التأهل الرائع الذي حققه الفريق أمس الجمعة. إلى نهائي كأس الجزائر 2026، عقب الفوز بثلاثية لهدفين أمام المُضيف شباب قسنطينة.

وقال سبع: “أهنئ قبل كل شيء طاقمي الفني الجزائري.. وأهدي التأهل إلى جمهور الشباب، على الرغم من أننا لم نقم بشيء إلى حد الآن”.

وجاءت إشادة سليم سبع، بالكفاءة الجزائرية، ردا على الانتقادات التي طالته منذ تعيينه مدربا مؤقتا. لقيادة العارضة الفنية لخلفا للألماني سيد راموفيتش، الذي تم توقيفه نهاية مارس الماضي، من طرف إدارة “السياربي” في انتظار الإعلان عن مصيره.

قبل أن يعرج سبع، في الندوة الصحفية التي عقدها سهرة أمس، من ملعب الشهيد “حملاوي” للحديث عن التأهل إلى نهائي كأس الجزائر، الذي كان حسب تصريحاته مستحقا.

وختم: “بالنسبة للمباراة، عملنا بشكل طبيعي وقمنا بما يجب القيام به في التدريبات. صراحة التأهل جاء بعد الإقصاء من كأس الكونفدرالية.. واليوم تأهلنا بالنتيجة والأداء”.