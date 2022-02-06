سبع: “الفوز على تلمسان يرفع معنوياتنا قبل رابطة الأبطال”

ثمن مساعد مدرب شباب بلوزداد، سليم سبع، الفوز الذي حققه الفريق في مواجهة وداد تلمسان، وانهائهم مرحلة الذهاب في الصدارة

وصرح سبع، عقب الفوز على تلمسان، لتلفزيون “النهار”: “كنا بحاجة لهذه النقاط الثلاث لامهاء مرحلة الذهاب في الصدارة”.

كما أضاف: “اللاعبون قدموا ىمباراة في القمة وهو ما سياعدنا في التحضير لمباراة الأسبوع المقبل لحساب رابطة الأبطل”

يذكر أن فريق شباب بلوزداد توجا بطلا شتويا للبطولة المحترفة، بعد فوزه الأخير أمس السبت أمام وداد تلمسان