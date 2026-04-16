سبع: “جاهزون لقلب الطاولة أمام الزمالك ولا نخشى ضغط الجماهير”

أكد المدرب المؤقت لفريق شباب بلوزداد، سليم سبع، جاهزية فريقه لخوض مباراة العودة من نصف نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية أمام نادي الزمالك المصري. مشيرا إلى عزم لاعبيه على تعويض خسارة الذهاب وتحقيق التأهل.

وقال سبع، خلال الندوة الصحفية التي عقدها اليوم الخميس: “مباراة الزمالك مهمة جدًا، وسنخوضها كأنها الشوط الثاني من نصف النهائي. نرغب في تعويض الخسارة التي تلقيناها في لقاء الذهاب. رغم هزيمتنا، إلا أننا قدمنا مردودًا كبيرًا، والإحصائيات تؤكد ذلك، كما أن الحكم حرمنا من هدف، ومباراة العودة ستكون مختلفة”.

وأضاف المدرب: “تعدادنا جاهز لمباراة العودة، وسيدخل اللاعبون بتحفيز كبير. نحن لا نخشى ضغط جماهير الزمالك، لأننا متعودون على اللعب أمام جماهير غفيرة”.

وحول الضغط الذي ينتظر أن يفرضه جمهور الزمالك بالملعب، قال سبع: “لاعبو شباب بلوزداد اعتادوا على الأجواء الجماهيرية الكبيرة، ولا يوجد أي قلق من هذا الجانب. بل نسعى لاستغلال ضغط الجماهير وتحويله إلى دافع إيجابي لصالحنا”.

وختم تصريحاته : “إذا نظرنا إلى إحصائيات مباراة الذهاب، سنرى أننا قدمنا مباراة كبيرة خاصة في الشوط الثاني”.

يذكر أن الفريق البلوزدادي كان قد انهزم في مباراة الذهاب التي احتضنها ملعب نيلسون مانديلا ببراقي بهدف دون رد. ما يجعله مطالبًا بالفوز خارج الديار من أجل بلوغ المباراة النهائية.