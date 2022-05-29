سبع: “حصاد الجيدو الجزائري في البطولة الإفريقية فاق التوقعات”

أبدى المدير الفني الوطني للجديو، سمير سبع رضاه التام، عن حصيلة الجزائر في البطولة الإفريقية للجيدو التي اختتمت أمس السبت.

وصرح سبع، في هذا الخصوص، لوكالة الأنباء الجزائرية: “صراحة لم نتوقع هذا الحصيلة التي فاقت توقعاتنا”.

كما أضاف: “لم نتوقع حصد سبعة ميداليات من المعدن النفيس، سعيد جدا لرياضيينا الذين حققوا مشوارا جيدا في هذه البطولة”.

وأردف: “هذا التألق هو ثمرة التحضيرات التي تم اجراؤها على مدار عام كامل، ونشكر المسؤولين على الامكانيات التي تم توفيرها”.

يذكر أن الجزائر حازت على المركز الأول في هذه البطولة، بعد حصدها سبعة ميداليات ذهبية، ثلاث فضيات،وخمس ميداليات برونزية.