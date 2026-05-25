سبع: “سنقدم كل شيء لانهاء الموسم في الوصافة”

أكد مدرب شباب بلوزداد، سليم سبع، أن فريقه جاهز لتقديم كل شيء فيما تبقى من عمر الموسم، من أجل ضمان وصافة الترتيب العام، والمشاركة في النسخة القادمة لدوري أبطال إفريقيا.

ونجحت “السياربي” في ضمان مشاركة ضمن كأس الكونفدرالية على الأقل. بعد فوزها أمس الأحد، أمام الجار نجم بن عكنون، بنتيجة 3-1. في لقاء مؤجل عن الجولة الـ 27، وانفرادها بالمركز الثالث.

وأوضح سبع، أن الشباب يراهن على إنهاء الموسم في المركز الثاني. الذي ينفرد به شبيبة الساورة بفارق نقطة واحدة فقط، مؤكدا أن تشكيلته ستقدم كل شيء من أجل تحقيق ذلك.

وتبقى من الموسم الجاري جولة واحدة فقط، ولكن بلوزداد يمتلك مباراة متأخرة أمام الغريم اتحاد العاصمة. مما يجعل حظوظ الفريق وفيرة لخطف الوصافة وضمان العودة إلى “الشامبينزليغ” الموسم القادم.

وأشاد المدرب سليم سبع، خلال الندوة الصحفية التي نشطها بعد مباراة بن عكنون. بقوة ذهنية اللاعبين، الذين نجحوا في العودة في اللقاء بعد تأخرهم في النتيجة، وتسجيل ثلاثية كاملة.

كما أكد أن الفريق يسير في الطريق الصحيح. بعد خوضه 3 مواجهات متتالية خارج قواعده. وانهزم في آخرها، ولكنه عاد بقوة بتحقيق انتصارين متتاليين داخل الديار أمام كل من مولودية وهران ونجم بن عكنون.