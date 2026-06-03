سبع: “طرد خاسف أخلط حساباتنا أمام اتحاد العاصمة”

أبدى مدرب شباب بلوزداد، سليم سبع، أسفه لتضييع فريقه الفوز أمس الثلاثاء، ضد اتحاد العاصمة، واكتفائهم بنتيجة التعادل (1-1).

وصرح سبع، عقب هذه المباراة: “المباراة كانت مفتوحة، وقدمنا أفضل ما لدينا لتحقيق الفوز، حيث دخلنا اللقاء بقوة، ما مكننا من تسجيل هدف”.

كما أضاف: “لم نحسن استغلال فترة القوة التي مررنا بها لإضافة الهدف الثاني، ما جعلنا نتلقى هدف التعادل عن طريق ضربة جزاء”.

وتابع المدرب سليم سبع: “طرد خاسف، أخلط حساباتنا نوعا ما، ما أجبرنا على لعب حوالي 30 دقيقة بعشرة لاعبين، لكن هذه هي كرة القدم”.