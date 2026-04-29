سبع: “كل مدرب يعرف الطريقة المناسبة التي يحضّر بها فريقه لمباراة النهائي”

تحدث مدرب شباب بلوزداد، سليم سبع، عن استعداد فريقه لنهائي كأس الجزائر، أين أكد بأن تحضيراتهم كانت في المستوى.

وصرّح المدرب سبع اليوم الأربعاء، في ندوته الصُحفية: “حضّرنا كما ينبغي لمباراة النهائي، أتمنى أن نكون في الموعد يوم غد”.

كما أضاف: “النهائي سيجمع فريقين متعودين على بلوغ هذا الدور، وكل مدرب يعرف الطريقة اللازمة التي يحضّر بها فريقه لهذا النهائي”.

يذكر أن شباب بلوزداد، سيواجه يوم غد الخميس، فريق اتحاد العاصمة، بملعب “نيلسون مانديلا” ببراقي، لحساب نهائي كأس الجزائر 2026.