سبع: “مباراة العودة ضد الزمالك ستكون مغايرة ولا نخشى ضغط الجماهير”

أكد مدرب شباب بلوزداد، سليم سبع، جاهزية لاعبيه، لمباراة العودة من كأس الكونفيدرالية، التي ستجمعهم غدا الجمعة بمضيفهم نادي الزمالك المصري.

وصرح المدرب سبع، اليوم الخميس، في ندوته الصحفية: “رغم هزيمتنا في مباراة الذهاب، إلا أننا قدمنا مردود كبيرة، والاحصائيات تؤكد ذلك، كما أن الحكم حرمنا من هدف، ومباراة العودة ستكون مختلفة”.

كما أضاف: “تعدادنا جاهز لمباراة العودة، وسيدخلون بتحفيز كبير، ونحن لا نخشى ضغط جماهير الأهلي، كوننا متعودون على اللعب أمام جماهير غفيرة”.

يذكر أن فريق شباب بلوزداد، انهزم في مباراة الذهاب بملعب “نيلسون مانديلا” ببراقي، بهدف دون رد أمام الزمالك المصري، وسيكون مطالبا بالفوز في لقاء العودة لضمان تأهله للمباراة النهائية.