سبع يكشف تشكيلته الأساسية التي سيواجه بها نادي الزمالك

كشف مدرب شباب بلوزداد، سليم سبع التشكيلة الأساسية التي سيبدأ بها مباراة اليوم، التي ستجمعهم بمضيفهم الزمالك المصري.

ونشرت إدارة شباب بلوزداد، عبر الصفحة الرسمية للفريق على “فايسبوك” التشكيلة الأساسية التي اختارها المدرب سبع.

واختار مدرب شباب بلوزداد، اللاعبين الأكثر جاهزية، من بين تعداد الفريق، ليبدأ بهم هذه مواجهة الزمالك.

يذكر أن المباراة التي ستجمع شباب بلوزداد، ومضيفه الزمالك، تدخل ضمن لقاء العودة من الدور النثف نهائي لكأس الكونفيدرالية.