سبع يُثمن الفوز على أقبو ويُهديه للجمهور البلوزدادي

ثمّن مدرب نادي شباب بلوزداد، الفوز الذي حققه الفريق أمس الجمعة، أمام مٌضيفه أولمبيك أقبو، أحد منافسيه المباشرين على مركز مؤهل لمشاركة قارية.

وعاد الشباب بـ 3 نقاط من ملعب “الوحدة المغاربية” بهدف يتيم سجله مروان بن زيد. في لقاء يندرج ضمن الجولة الـ 28 من البطولة، ليرتقي إلى المركز الـ 4 مناصفة مع أقبو، برصيد 44 نقاط قبل جولتين عن اختتام الموسم و4 لقاءات متأخرة.

وعن هذا الفوز، قال سبع في ندوة صحفية نشطها من بجاية: “حققنا 3 نقاط ثمينة. ستساعدنا في العودة على الصراع على المركز الثاني، وأهدي النقاط لأنصارنا”.

وفي رده حول ما إذا كان شباب بلوزداد يستهدف وصافة الترتيب، بعدما ضيع كل أهدافه الموسمية. ردّ ذات المتحدث: “الفريق يلعب كل موسم كأس إفريقيا وهدفنا الآن الوصافة.. حققنا انتصارين متتاليين وهذا أمر رائع.”

قبل أن يُشيد في الأخير، بما قدمه اللاعبون وبشكل خاص أمام أقبو، وختم: “اللاعبون كانوا حاضرين وقدموا مباراة قوية، رغم أننا نلعب كل 3 أيام إلا أننا نسيّر الوضع.. اليوم اللاعبون قاموا ما يجب من أجل النقاط الثلاث”.