سبقاق:”أبطال الجزائر رفعوا راية الوطن عاليا بوهران”

عبر وزير الشباب والرياضة، عبد الرزاق سبقاق، عن رضاه بحصيلة الرياضيين الجزائريين في الألعاب المتوسطية وهران 2022.

وصرح الوزير سبقاق للإعلام على هامش حفل تكريم رئيس الجمهورية للمتوجين بالألعاب المتوسطية:”

حصدت المنتخبات الوطنية بكل التخصصات 53 ميدالية”.

وأضاف سبقاق:” ضمن هذه التتويجات 20 ذهبية، ورغم منافسة أقوى الأمم، حقق رياضيونا وهذا إنجاز تاريخي”.

وتابع المتحدث:”الدولة الجزائرية وفت بوعودها تجاه رياضيو النخبة بتوفير كامل الإمكانيات، ومن جهتهم كانوا رياضيينا في مستوى التطلعات”.

وأردف:”لقد كانوا رياضيينا خير خلف لخير سلف، وتزامنت هذه التتويجات مع الإحتفال بالذكرى الـ60 لإستقلال الجزائر”.

وختم وزير الشباب والرياضة، عبد الزراق سبقاق، حديثه بتوجيه شكره لرئيس الجمهورية والسلطات المحلية بولاية وهران على مجهوداتهم لإنجاح دورة وهران2022.