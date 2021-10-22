سبقاق:”الجولة الثانية من البطولة ستكون بحضور الجمهور رسميا”

كشف وزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق اليوم الجمعة أن مباريات الجولة الثانية من البطولة الوطنية ستلعب بحضور الجمهور.

وقال “سبقاق” في تصريحات صحفية:”هناك تعليمات صدرت عن الوزير الأول بفتح كل المنشآت الرياضية للجمهور لكل التخصصات وليس لكرة القدم فقط”.

“كان هناك اجتماع بين الاتحاد الجزائري لكرة القدم واللجنة العلمية المتابعة لتفشي وباء كورونا، وتم الاتفاق على عودة الجمهور بداية من الجولة الثانية”.

“دخول الجمهور سيكون بشرط توفر المناصر على دفتر التلقيح”.