سبقاق:”المُنتخب الوطني كان رائعا في مواجهة النيجر”

عبر وزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق عن سعادته الكبيرة بفوز الخضر أمام النيجر أمسية اليوم الثلاثاء.

سبقاق الذي تابع المواجهة من الملعب قال عقب اللقاء:”أتقاسم مع الشعب الجزائري هذه الفرحة العارمة بفوز المنتخب الوطني بنتيجة كبيرة”.

“أداء المنتخب الوطني الجزائري أمام النيجر كان رائعا لذلك أهنئ اللاعبين، الناخب الوطني ورئيس الاتحادية على هذا الفوز الكبير”.

“أتمنى التوفيق للمنتخب الوطني في قادم المُباريات وتحقيق التأهل لمنافسة كأس العالم 2022”.