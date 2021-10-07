سبقاق:”بلماضي واش كاين في قلبو على لسانو”

عاد وزير الشباب والرياضة “عبد الرزاق سبقاق” للحديث عن تصريحات الناخب الوطني جمال بلماضي المُتعلقة بأرضية ملعب مصطفى تشاكر بالبليدة.

وقال سبقاق على هامش استقباله لنظيره النيجيري:”هناك مجهودات كبيرة بُذلت لتحسين أرضية ملعب مصطفى تشاكر بالبليدة”.

“الناخب الوطني جمال بلماضي تقني ولديه الحق في التعبير عن رأيه بكل حرية، وهذا أمر عادي”.

“الكل يعرف بأن بلماضي شخص شفاف واش كاين في قلبو يعبر عليه ونحن هنا لتلبية مطالبه”.