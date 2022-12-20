سبقاق:”لم نقصِ ملعبي 5 جويلية وتيزي وزو في ملف احتضان كان 2025 “

فنّد وزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق إقصاء ملعبي 5 جويلية 1962 بالعاصمة و تيزي وزو الجديد من ملف. احتضان كان 2025.

وقال الوزير سبقاق في منتدى الحوار اليوم الثلاثاء :”لم نلغِ ملعبي 5 جويلية وتيزي وزو، في ملفنا، الملاعب الأكثر جاهزية هي من اعتمدنا عليها. عند الضرورة نتنقل إلى ملاعب وهياكل فندقية أخرى في حالة فوزنا”.

كما أضاف سبقاق “قرار احتضان الكان سيفصل فيه في 10 فيفري، و نملك فترة طويلة من اجل تجهيز الملاعب الأخرى، نملك سنة 2023 و 2024 في يدنا. و نصف السنة الأولى من 2025 ، من أجل تجهيز الملعبين بشكل احتياطي، خصصنا أغلفة مالية لتجهيز 40 ملعبا كذلك”.

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