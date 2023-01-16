سبقاق:”ليس لدينا أدنى شك في نجاح وهران في إحتضان مباريات الشان”

عبر وزير الشباب والرياضة، عبد الرزاق سبقاق، عن ثقته في ولاية وهران، في نجاح احتضان كأس أمم إفريقيا للمحليين.

وصرح سبقاق لحظة وصوله لمطار أحمد بن بلة بوهران، لقناة النهار:”ليس لدينا أدنى شك في حفل الإفتتاح بوهران، والتي لها تجربة في احتضان المنافسات على المستوى الدولي”.

وأضاف سبقاق:”نجاح الشان سيضاف لنجاح ألعاب البحر الأبيض المتوسط، كون وهران هي الأكثر استعدادا من حيث المنشآت”.

وختم وزير الشباب والرياضة، سبقاق:”رئيس الكاف جوسيب موتسيبي لن يكون حاضرا في ملعب ميلود هدفي بوهران”.