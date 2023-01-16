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الرياضة

سبقاق:”ليس لدينا أدنى شك في نجاح وهران في إحتضان مباريات الشان”

بقلم فيصل زيان بوزيان
سبقاق:”ليس لدينا أدنى شك في نجاح وهران في إحتضان مباريات الشان”
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عبر وزير الشباب والرياضة، عبد الرزاق سبقاق، عن ثقته في ولاية وهران، في نجاح احتضان كأس أمم إفريقيا للمحليين.

وصرح سبقاق لحظة وصوله لمطار أحمد بن بلة بوهران، لقناة النهار:”ليس لدينا أدنى شك في حفل الإفتتاح بوهران، والتي لها تجربة في احتضان المنافسات على المستوى الدولي”.

وأضاف سبقاق:”نجاح الشان سيضاف لنجاح ألعاب البحر الأبيض المتوسط، كون وهران هي الأكثر استعدادا من حيث المنشآت”.

وختم وزير الشباب والرياضة، سبقاق:”رئيس الكاف جوسيب موتسيبي لن يكون حاضرا في ملعب ميلود هدفي بوهران”.

رابط دائم : https://nhar.tv/OFJZi
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