سبقاق:”نجاح مونديال قطر مشرف.. وقمنا بإرسال 19 مسير متربص لقطر”

عبر وزير الشباب والرياضة، عبد الرزاق سبقاق، عن فخره لنجاح نسخة كأس العالم 2022 بقطر.

وصرح سبقاق، اليوم الثلاثاء، في منتدى جريدة الحوار:”مونديال قطر هو أكبر إنتصار لنا كدول عربية وإسلامية”.

وأضاف سبقاق:”نجاح مونديال قطر سيكون تحفيز لنا للبقاء في المستوى العالي”

وأردف المتحدث:”وسبق وأن كشفت أن قطر ستتعب من سيحتضن النسخة المقبلة لكأس العالم، فالدولة القطرية عملت على إنجاح نسخة 2022″.

وتابع المتحدث:”تجربة المونديال فريدة من نوعها، وقمنا بإرسال 19 مسير متربص للهياكل الرياضية من الجزائر لقطر، ليقوموا بمهمة المراقبة والمرافقة في مختلف المهمات من تنظيم الحشود، وتسيير الملاعب”.

وأوضح سبقاق:”المتربصين من ولايات مختلفة من أرض الوطن التي تمتلك بنى تحتية رياضية، وخبرتهم في مونديال قطر ستفيدنا في الإستحقاقات القادمة”.