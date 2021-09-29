سبقاق:”هذه هي أهم مكاسب سفرية نيجيريا”

لخص وزير الشباب والرياضة “عبد الرزاق سبقاق” أهم المكاسب التي تم تحقيقها من سفرية نيجيريا والاجتماع الثلاثي رفقة دول مصر، غانا ونيجيريا.

وقال “سبقاق” على هامش الاجتماعات الثنائية والثلاثية.

“الدول الإفريقية تطورت كثيرا في السنوات الأخيرة وأصبحت تنافس الدول الكبيرة والمُتطورة خاصة من حيث تطوير الرياضة”.

“ناقشنا مع دول مصر غانا ونيجيريا عديد القضايا المُشتركة ولمسنا لديهم الكثير من الرغبة للتعاون مع الجزائر وتبادل الأفكار”.

“أهم المكاسب التي تحققت من خلال هذا اللقاء هو عودة الجزائر بقوة للساحة الرياضية الإفريقية كما قمنا بالإمضاء على مذكرة تفاهم أولية بين الدول الحاضرة”.

“سنقوم بعقد اجتماع لكل وزراء الرياضة الأفارقة، وذلك شهر نوفمبر المُقبل بالجزائر”.