سبقاق: “آمل أن نتعاون جميعا لتطوير الرياضة وتنمية الشباب الجزائري”

وجّه الوزير الجديد للشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق كلمة خلال مراسم تسليم واستلام مهام الوزارة، أين أبرز أهدافه في تطوير الرياضة وتنمية الشباب الجزائري.

وقال الوزير سبقاق، خلال تسلمه مهام وزارة الشباب والرياضة: “أولا أود توزجيه الشكر لزميلي سيد علي خالدي، والسيدة سليمة سواكري، على مجهوداتهما”.

وأضاف: “أود شكر رئيس الجمهوري عبد المجيد تبون، والوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، على الثقة التي وضعوها في شخصي لخدمة البلاد، من خلال هذا القطاع الحساس الذي يمس فئة مهمة من الشعب الجزائري”.

وأردف: “سبق لي العمل في وزارة الشباب والرياضة، وتزامن ذلك مع الألعاب الأولمبية 2008 ببكين، وشاءت الأقدار أن أعود لهذه الوزارة، مع اقتراب موعد الألعاب الأولمبية بطوكويو”.

وختم الوزير عبد الرزاق سبقاق: “آمل أن نكون جميعا متعاونين لآداء المهمة التي أوكلت لنا لتطوير الرياضية الجزائرية، وتنمية الشباب الجزائري، من خلال الرقي بالممارسات الرياضية والشباب بما يخدم البلاد والعباد”.