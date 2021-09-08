سبقاق: “أبطال الجزائر من ذوي الهمم سيتم تكريمهم من طرف رئيس الجمهورية”

كشف وزير الشباب والرياضة، عبد الرزاق سبقاق أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، سيتكفل شخصيا بتكريم أبطال الجزائر من ذوي الهمم.

وصرح الوزير سبقاق، اليوم الأربعاء من مطار “هواري بومدين”، لتلفزيون “النهار”، خلال استقباله لرياضيي ذوي الهمم: “ذوي الهمم رفعوا الراية الجزائرية عاليا، وهم مشكورين على ذلك، وسيتم تكريمه كما يجب”

“الاستقبال الذي خصصناه لأبطالنا من ذوي الهمم، هو شكل من أشكال الاعتذار بعد حادثت استقبال الفوج الأول”.

وأضاف الوزير عبد الرزاق سبقاق: “رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، سيقوم غدا الخميس بتكريم أبطالنا من ذوي الهمم في حفل نظم على شرفهم”.