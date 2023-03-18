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الرياضة

سبقاق:” أشكر رئيس الجمهورية على منحي شرف تولي وزارة الشباب والرياضة”

بقلم فيصل زيان بوزيان
سبقاق:” أشكر رئيس الجمهورية على منحي شرف تولي وزارة الشباب والرياضة”
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تقدم وزير الشباب والرياضة السابق، عبدالرزاق سبقاق، بالشكر لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على تنصيبه على رأس الوزارة.

وقال وزير الشباب والرياضة السابق سبقاق، اليوم السبت، على هامش تسليم وإستلام مهام، مع نظيره الوزير الجديد عبدالرحمن حماد:”هناك عمل كبير ينتظر هذا القطاع”.

كما أضاف الوزير السابق:”قطاع وزارة الشباب والرياضة يتطلب الوقوف عليه، وأتمنى التوفيق للوزير الجديد حماد في مهمته الجديدة”.

وتابع سبقاق:”أشكر رئيس الجمهورية على تنصيبي على رأس هذا القطاع ولمدة 20 شهر، شهد الكثير من الأحداث الرياضية”.

وختم الوزير السابق عبدالرزاق سبقاق تصريحاته:”بالتوفيق ونلتقي في مناسبات أخرى إن شاء الله”.

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