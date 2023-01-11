سبقاق: “أعددنا برنامجا ثريا لابراز صورة الجزائر الحقيقية خلال “الشان””
بقلم كريم تيغرمت
كشف وزير الشباب والرياضة، عبد الرزاق سبقاق، عن اعداد برنامج ثري خلال “الشان” لابراز الصورة الحقيقية للجزائر.
وقال سبقاق، في تصريح نقلته (و.أ.ج): “تم إعداد “برنامج ثري بالتنسيق مع القطاعات الوزارية الأخرى وبإشراف الولاة المعنيين”.
كما أوضح: “سيتم إقامة معارض، وتنظيم حفلات ومهرجانات ثقافية، على هامش هذا الحدث الإفريقي لإبراز صورة الجزائر الحقيقية”.
وتابع الوزير سبقاق: “على الجماهير المساهمة في انجاح هذا العرس باحترام الضيوف، لتأكيد قدرة الجزائر على تنظيم أي تظاهرة مهما كان مستواها الدولي”.
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