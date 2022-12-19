سبقاق: “أهنئ قطر على نجاحها الباهر والأرجنتين على التتويج”

وجّه وزير الشباب والرياضة، عبد الرزاق سبقاق، تهانيه لكل من دولة قطر، ومنتخب الأرجنتين، في ختام بطولة كأس العالم 2022.

وصرح الوزير سبقاق، لتلفزيون “النهار”: “أهنئ دولة قطر بمناسبة يومها العالمي، كما أهنئهم على النجاح الباهر في تنظيم بطولة كأس العالم 2022”

كما أضاف وزير الشباب والرياضة: “أهنئ أيضا منتخب الأرجنتين على آدائهم الكبير، والذي سمح لهم بالتتويج بكأس العالم”.

يذكر أن الجزائر أبدت دعمها الكبير في العددي من المناسبات لدولة قطر، في احتضانها لبطولة كأس العالم 2022.