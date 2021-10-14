سبقاق: إزدواجية المناصب في القطاع أمر غير مقبول

كشف وزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق، أن إزدواجية المناصب في القطاع أمر غير مقبول ومرفوض بتاتا من الناحية المنطقية.

وأشار الوزير خلال أول إجتماع له مع مدراء الرياضة، أن هناك العديدمن الإطارات الذين يشغلون مناصب عليا ونوعية وفي نفس الوقت لهم مهام على مستوى الحركة الجمعوية. مؤكدا أنه في المنطق هو غير مقبول. ويعكس عدم الإنسجام في التسيير. على غرار رئيس مصلحة يقوم بوضع ميزانية ويوزع الإعانة على الجمعيات وفي المساء يتولى منصب مسيّر أو رئيس رابطة. مركدا أن الأمر غير مقبول أخلاقيا ويفتح الباب لدراسة حالات التنافي في القطاع.

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