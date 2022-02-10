سبقاق: “إلى حد الآن “شان 2023″ مبرمجة رسميا بالجزائر”
بقلم كريم تيغرمت
أكد وزير الشباب والرياضة، عبد الرزاق سبقاق، بأنه وإلى حد الآن، الجزائر هي من ستحتضن بطولة أمم إفريقيا للمحليين 2023.
وصرح الوزير سبقاق، في هذا الخصوص، لتلفزيون “النهار”: “الشان، مبرمجة رسميا في الجزائر، شهر جانفي 2023”.
كما أضاف: “إلى حد الآن لا يوجد أي شيء رسمي، وعلينا التأكد من مصدر الأخبار التي تم تداولها من جانب كوت ديفوار”.
في حين أكد وزير الشباب والرياضة: “في حال كان هذا الخبر رسمي، سنتخذ الإجراءات اللازمة لتصحيح الوضع”.
وتابع الوزير سبقاق: “كل دولة من حقها أن تقول ما تشاء، أما الأمور الرسمية يصدرها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم”.
وأضاف عبد الرزاق سبقاق: “الجزائر تقوم بتحضيرات كبيرة استعدادا لهذه البطولة، من خلال تحضير الملاعب اللازمة من أجل ذلك”.
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