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الرياضة

سبقاق: “اتفاقية التعاون مع تركيا تسمح لنا بتقاسم العديد من الخبرات”

بقلم كريم تيغرمت
سبقاق: “اتفاقية التعاون مع تركيا تسمح لنا بتقاسم العديد من الخبرات”
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أبرز وزير الشباب والرياضة، عبد الرزاق سبقاق، أهمية اتفاقية التعاون التي تم التوقيع عليها مع تركيا، في قطاع الشباب و الرياضة.

وصرح سبقاق، في هذا الخصوص، لتلفزيون “النهار”: “تركيا حققت نتائج جد مرضية في ألعاب البحر المتوسط”.

كما أضاف: “هناك العديد من الخبرات التي يمكن أن نتشاركها فيما بيننا سواء فيما يخص الهياكل أو الجانب الفني”.

وتابع وزير الشباب والرياضة، عبد الرزاق سبقاق: “هذه الاتفاقية تسمح أيضا بتبادل الأفكار فيما تعلق بفئة الشباب، والممارسات الشبانية”.

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