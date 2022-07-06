سبقاق: “اتفاقية التعاون مع تركيا تسمح لنا بتقاسم العديد من الخبرات”

أبرز وزير الشباب والرياضة، عبد الرزاق سبقاق، أهمية اتفاقية التعاون التي تم التوقيع عليها مع تركيا، في قطاع الشباب و الرياضة.

وصرح سبقاق، في هذا الخصوص، لتلفزيون “النهار”: “تركيا حققت نتائج جد مرضية في ألعاب البحر المتوسط”.

كما أضاف: “هناك العديد من الخبرات التي يمكن أن نتشاركها فيما بيننا سواء فيما يخص الهياكل أو الجانب الفني”.

وتابع وزير الشباب والرياضة، عبد الرزاق سبقاق: “هذه الاتفاقية تسمح أيضا بتبادل الأفكار فيما تعلق بفئة الشباب، والممارسات الشبانية”.