سبقاق: “اتفاقية التعاون مع تركيا تسمح لنا بتقاسم العديد من الخبرات”
بقلم كريم تيغرمت
أبرز وزير الشباب والرياضة، عبد الرزاق سبقاق، أهمية اتفاقية التعاون التي تم التوقيع عليها مع تركيا، في قطاع الشباب و الرياضة.
وصرح سبقاق، في هذا الخصوص، لتلفزيون “النهار”: “تركيا حققت نتائج جد مرضية في ألعاب البحر المتوسط”.
كما أضاف: “هناك العديد من الخبرات التي يمكن أن نتشاركها فيما بيننا سواء فيما يخص الهياكل أو الجانب الفني”.
وتابع وزير الشباب والرياضة، عبد الرزاق سبقاق: “هذه الاتفاقية تسمح أيضا بتبادل الأفكار فيما تعلق بفئة الشباب، والممارسات الشبانية”.
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