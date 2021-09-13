سبقاق: “البطولة المحترفة ليس لها من الإحتراف سوى التسمية”

أكد وزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق على ضرورة الإصلاح الرياضي ومعالجة الإحتراف في كل جوانبه القانونية، المالية، والتنظيمية.

وتحدث سبقاق عن الإحتراف على هامش تنصيب اللجنة المختلطة المكلفة بتقييم واصلاح كرة القدم المحترفة في تشكيلتها الجديدة قائلا:.

: ” هذا اللقاء تكملة للعمل الأول الذي كان بالتنسيق مع الإدارة المركزية والفيدرالية الجزائرية لكرة القدم من أجل دراسة كيفية إعادة التفكير في كرة القدم الإحترافية، واللقاء تم فيه تنصيب اللجنة الجديدة الممكلفة بتقييم وإصلاح كرة القدم المحترفة”.”

وأَضاف: “جب إشراك الناس المعنيين بهذا القرار، وذلك في إطار الديمقراطية بالتشاور مع مختلف الجبهات، والهدف على مستوى الوزارة أن يتم وضع السياسة الوطنية للرياضة، وفيما يخص الإحتراف أضن أنه ليس له من الإحتراف إلا الإسم، لأننا بعيدين كل البعد عن الإحتراف، وأتمنى من هذه اللجنة أن تنطلق مباشرة في الإصلاح

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