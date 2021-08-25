سبقاق :”التلقيح هو الحل وبدأنا بلاعبي كرة القدم”

أشرف وزير الشباب والرياضة، عبد الرزاق سبقاق رفقة نظيره وزير الصحة، عبد الرحمن بن بوزيد، على إنطلاق عملية التلقيح للاعبي كرة القدم في الجزائر، تحضيرا للموسم الجديد والسماح للجميع بحماية أنفسهم من فيروس كورونا وأعراضها.

وتحدث سبقاق من القاعة مُتعددة الرياضات، حرشة حسان قائلا :”كرة القدم هي الرياضة الأكثر شعبية في الجزائر، وتمثل قاعدة كبيرة، لذلك بدأنا بلاعبيها عملية التقليح، لأنه هو الحل الأمثل”.

يُذكر أن الوزارة الوصية كانت قد أصدرت تعليمة، بضرورة تلقي جميع اللاعبين، المدربين والمُسيرين اللقاح المُضاد لـ”كوفيد 19″ قبل بداية الموسم القادم، لتفادي توسع دائرة الإصابات وتفادي عيش موجهة جديدة مثلما كان عليه الحال خلال الأسابيع القليلة الماضية.

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