سبقاق :”التلقيح هو الخيار الوحيد للعودة لحياتنا الطبيعية”

حثّ وزير الشباب والرياضة، عبد الرزاق سبقاق، المُنتسبين لقطاعه وجميع الجزائريين، للانخراط وبقوة في الحملة الوطنية للتلقيح المُضاد لفيروس كورونا، في أقرب الآجال الممكنة.

وتحدث سبقاق، بمناسبة اجتماعه مع العديد من الوزراء لتعزيز الحملة الوطنية للتلقيح، قائلا :”التلقيح هو الخيار الوحيد من أجل العودة لحياتنا الطبيعية”.

وواصل في نفس الصدد :”أدعو جميع مُنستبي قطاع الشباب والرياضة للاندماج في هذه الحملة، لتفادي عيش موجة جديدة من الإصابات”.