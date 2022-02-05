سبقاق: “التلقيح هو المخرج الوحيد لعودة الحياة الرياضية إلى طبيعتها”
بقلم كريم تيغرمت
أبرز وزير الشباب والرياضة، عبد الرزاق سبقاق، أهمية التلقيح ضد كورونا، لعودة الحياة الرياضية إلى وضعها الطبيعي.
وقال سبقاق، في تصريح حصري لتلفزيون النهار: “التلقيح ضد كورونا، هو المخرج الوحيد، لضمان عودة الحياة الرياضية إلى طبيعتها”.
كما أضاف: “في 2020 أثّر غلق كل القاعات الرياضية على نتائجنا في ألعاب طوكيو ومن الغباء الوقوع في نفس الخطأ”.
وتابع الوزير عبد الرزاق سبقاق: “قمنا بعدة اجراءات للتحكم في الوضع، بدعوة الفاعلين في القطاع لاحترام الاجراءات والتوجه نحو التلقيح”.
رابط دائم : https://nhar.tv/NZok7