سبقاق: “الحكومة ستدرس ملف الإعانات المالية الخاصة بالأندية”

كشف وزير الشباب والرياضة، عبد الرزاق سبقاق، عن توجه الحكومة قريبا، لدراسة ملف الإعانات المالية الخاصة بالأندية.

ونقلت (و.أ.ج)، تصريحات الوزير سبقاق، خلال مداخلته بالمجلس الشعبي الوطني، بخصوص ملف الاعانات الخاصة بالأندية أين قال:

“لا يمكن للدولة الاستمرار في منح الاعانات المالية للأندية الرياضية عامة وكرة القدم خاصة، هناك ملف ستدرسه الحكومة قريبا للنظر في مقاربة أخرى تخص هذه المسألة، يتوجب هندسة وعي الاسرة الرياضية وتغيير الذهنيات في هذا المجال”.

كما أضاف: “المنطق يقول أن أندية كرة القدم هي أندية تجارية، الأموال الممنوحة، توجه لتطوير مستوى الفئات الشابة وأندية الهواة”.

وأردف: “هناك نص تنظيمي يجري تحضيره لخلق علاقة بين الأندية المُكونة، والأندية التي توجه إليها الكفاءات المتكونة، والاستفادة تكون وفق عقد مبرم بين الطرفين”.

وتابع الوزير عبد الرزاق سبقاق: “يجب ترشيد النفقات وانتهاج الحكامة في التسيير، وينبغي على مسؤول الاتحادية أو النادي أن يكون ذا مستوى تعليمي ويمتلك أبجديات التسيير”.