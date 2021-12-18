سبقاق: “الحمد لله الجزائر ولاّدة والعاقبة للبطولة الإفريقية”

هنأ وزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق المنتخب الوطني عقب تتويجه بلقب كاس العالم للمنتخبات العربية أمسية اليوم السبت أمام المنتخب التونسي.

وتحدث وزير الشباب والرياضة في تصريح عقب تتويج الخضر قائلا:”الحمد لله كان إنتصار مستحق الذي حققه الفريق الجزائري في هذه البطولة العربية التي تميزت بمستوى راقي، وبتنظيم أرقى ومحكم، والجائزة أيضا لدولة قطر الشقيقة التي نهنأها بعيدها الوطني، وعلى حسن التنظيم والآداء”

وأضاف:”فريقنا كان في المستوى في كل المقابلات، التي لعبها خلال هذه الدورة كان آداؤه أكثر من رائع، الحمد لله الجزائر ولاّدة، ومزال عندنا إستحقاقات كثيرة، سواء في البطولة الإفريقية، أو التحضير لكاس العالم، وإن شاء الله نحقق نتائج أحسن تليق بمقام الجزائر، وتليق ببلد المليون ونصف المليون الشهيد”.