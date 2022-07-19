سبقاق: “الصراعات الشخصية السابقة أثرت سلبا على مستوى كرة اليد الجزائرية”

عبر وزير الشباب والرياضة، عبد الرزاق سبقاق، عن رضاه بإحراز المنتخب الوطني المركز الـ5 بكأس إفريقيا، وبلوغ المونديال.

وصرح الوزير سبقاق، للإعلام، من مطار هواري بومدين، قبل استقباله وفد الخضر لكرة اليد:” التأهل للمونديال فرصة لتدارك كل النقائص”.

وأضاف سبقاق:”نحن مرتبطون باتحادية دولية لكرة اليد، لا نستطيع القيام بإنتخابات دون موافقة الإتحاد الدولي”.

وتابع المتحدث:” قدمنا كل المعطيات للاتحاد الدولي لكرة اليد، وعندما نتلقى المصادقة في غضون اليومين القادمين سنعلن تاريخ إنتخابات رئاسة إتحادية كرة اليد”.

وأوضح سبقاق:”من غير المعقول إبراز النقطة السلبية فقط من أجل الإنتقاد، ومرحبا بكل من سيقدم الإضافة”.

وختم وزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق:” أتمنى من المكتب الفيدرالي القادم، أن يتبنى سياسة تخدم كرة اليد الجزائرية”.