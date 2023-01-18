سبقاق: “العلامة الكاملة للجماهير الجزائرية في هذا الشان”

أشاد وزير الشباب والرياضة، عبد الرزاق سبقاق، بالجماهير الجزائرية، لمساهمتها الكبيرة في انجاح “الشان”.

وصرح الوزير سبقاق، لتلفزيون النهار”، عقب مباراة الجزائر، وإثيوبيا: “الحماس في هذا الشان يتزايد من مباراة لأخرى”.

كما أضاف: “الجمهور الجزائري عودنا دائما على هذه الروح الحماسية من خلال خلقه أجواء كبيرة في الملاعب وأثبت أنه محب كبير لكرة القدم”.

وتابع الوزير عبد الرزاق سبقاق: “الجمهور الجزائري يستحق العلامة الكاملة، عبر مختلف الولايات التي تحتضن هذا الشان”.