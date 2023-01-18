سبقاق: “العلامة الكاملة للجماهير الجزائرية في هذا الشان”
بقلم كريم تيغرمت
أشاد وزير الشباب والرياضة، عبد الرزاق سبقاق، بالجماهير الجزائرية، لمساهمتها الكبيرة في انجاح “الشان”.
وصرح الوزير سبقاق، لتلفزيون النهار”، عقب مباراة الجزائر، وإثيوبيا: “الحماس في هذا الشان يتزايد من مباراة لأخرى”.
كما أضاف: “الجمهور الجزائري عودنا دائما على هذه الروح الحماسية من خلال خلقه أجواء كبيرة في الملاعب وأثبت أنه محب كبير لكرة القدم”.
وتابع الوزير عبد الرزاق سبقاق: “الجمهور الجزائري يستحق العلامة الكاملة، عبر مختلف الولايات التي تحتضن هذا الشان”.
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