سبقاق: “الفيفا أبلغتنا بقراراها الأخير ومن حقنا ممارسة حقنا القانوني”

تحدث وزير الشباب والرياضة، عبد الرزاق سبقاق، عن الرد الأخير للفيفا، بخصوص التظلم الذي قدمته الفاف، ضد الحكم باكاري غاسما.

وصرح سبقاق، في هذا الخصوص، لتلفزيون “النهار”: “الفيفا أبلغتنا من خلال مراسلتها الأخير بقرارها الأخير”.

كما أضاف وزير الشباب والرياضة: “هناك اجراءات قانوينة معمول بها في هذا الإطار، والجزائر من حقها ممارسة حقها القانوني”.

يذكر أن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، تلقى مؤخرا ردا سلبيا من الفيفا، بخصوص ملف التظلم الذي تم ايداعه ضد الحكم غاسما.