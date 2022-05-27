سبقاق: “الكشافة الوطنية الإسلامية لبنة اساسية في بناء المجتمع”

قال. وزير الشباب والرياضة. عبدالرزاق سبقاق. أن الكشافة الإسلامية الجزائرية تعتبر أبرز شريك لوزارته، لعملها الدؤوب الهادف لبناء المجتمع.

وصرح سبقاق للإعلام، اليوم الجمعة، على هامش الإحتفال باليوم الوطني للكشافة الإسلامية الجزائرية تحت شعار.. “الكشافة أصالة وريادة”.

وقال سبقاق:” تعد الكشافة الوطنية الإسلامية، لبنة اساسية في هذا البناء وهي ابرز شريك استراتيجي لوزارة الشباب والرياضة بسبب عملها الدؤوب في بناء المجتمع”.

وأضاف سبقاق:” وتعتبر الكشافة الإسلامية الجزائرية، من منظور وزارة الشباب والرياضة، قوة مجتمعية خلاّقة، تتمتع بمصداقية كبيرة لدى المجتمع الجزائري.

وختم وزير الشباب والرياضة، نصرالدين سبقاق:”أهنئ الكشافة الإسلامية في يومها الوطني، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، وتحيا الجزائر”.