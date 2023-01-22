سبقاق :”المنتخب الوطني قادر على التتويج بـ “الشان” “

كشف وزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق رضاه التام لما قدمه الناخب الوطني مجيد بوقرة و لاعبيه في الشان إلى حد الآن.

وقال عبد الرزاق سبقاق في تصريح لـ “النهار” عن الملاعب “نيلسون مانديلا. هذه الملاعب تشجعنا على تقديم المزيد للجمهور الجزائري الذي يبحث عن كل ما هو جميل”.

وأضاف عن خطوة جمهور ملعب نيلسون مانديلا اتجاه الأسطورة رابح ماجر “يعتبر خطأ التصفير على ماجر. و الجمهور اثبت أنه صحح خطأه بطريقته الخاصة”

كما أردف “من فضلكم لا تسألوني عن الأرضيات و المنشآت لأننا تقدمنا فيها، الإرادة السياسية موجودة وكل المنشآت أكد أنها بنيت بسواعد جزائرية”

وختم سبقاق “أنا أرى أن المنتخب الوطني قادر على الفوز الشان الإفريقي لأنه بصراحة. الأداء أصبح في تحسن مستمر”.

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